Президент Чехії відвідає Україну у квітні

За її словами, Зеленський запросив переговори з Павелом і був зацікавлений у тому, щоб вони відбулися якомога швидше після інавгурації. Він хотів привітати Павлова зі вступом на посаду.

"Вони обговорили можливий візит президента Павлова в Україну і домовилися, що він відбудеться у квітні. Йшлося також про підтримку України з боку Чехії найближчими місяцями", - повідомила прессекретарка чеського лідера.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом Чехії Петром Павелом. У ході переговорів вони обговорили ситуацію на фронті та рух України до ЄС.

Крім того, 9 березня у Празькому граді відбулася церемонія інавгурації Павела.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.