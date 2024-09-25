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Президент Чехії уточнив свою пропозицію Києву віддати Росії території

Чехія, Середа 25 вересня 2024 08:57
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Президент Чехії уточнив свою пропозицію Києву віддати Росії території Фото: президент Чехії Петро Павло (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Якщо президент України Володимир Зеленський представить план припинення російської агресії проти його країни, його необхідно буде оцінити та зробити все можливе для досягнення цілей Києва, але не за будь-яку ціну. Необхідно враховувати те, що реально можливо.

Про це заявив президент Чехії Петро Павло, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.

Таким чином президент Чехії прокоментував своє інтерв'ю The New York Times. У ньому він сказав, що Україна має реалістично оцінювати свої військові цілі та, можливо, погодитися з тим, що частина її території може залишатися під контролем Росії, принаймні тимчасово.

За словами Павла, стаття відбиває його довгостроковий підхід. "Я не сказав нічого такого, чого не говорив уже давно. На торішній конференції в Мюнхені я застеріг від завищення нереалістичних очікувань", - сказав президент Чехії.

На думку чеського президента, надії на те, що війна завершиться чистою перемогою України за кілька тижнів чи місяців, можуть виявитися дуже небезпечними для всіх.

Павел вважає, що потрібно дивитись на проблему з погляду того, що реально можливо. "Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності, що це кінцева мета. Ми просто повинні реалістично оцінювати тимчасові рамки і те, якою ціною ця мета може бути досягнута", - сказав він.

"Перемога над Росією в Україні ціною того, що половину українського населення буде знищено, ймовірно, не є перемогою", - додав чеський президент.

Нагадаємо, МЗС України виступило з відповіддю на так звані заяви про можливість тимчасового залишення частини України під окупацією. "Виведення російських окупаційних військ із суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним із обов'язкових пунктів формули світу президента Володимира Зеленського", - йшлося у заяві.

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