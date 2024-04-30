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Президент Чехії про розширення ЄС: є геополітичною необхідністю

Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Чехії Петр Павел підтримав розширення Європейського союзу і назвав його геополітичною необхідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини".

Він попередив, що Європа не повинна змушувати Молдову і Грузію довго чекати і залишати їх на милість Росії.

Однак, за словами президента, Європа має підготуватися до розширення. 

"ЄС не може функціонувати однаково у складі 12 чи 35 членів. Модернізація ЄС - необхідний крок", - додав він.

Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія і Сербія є офіційними країнами-кандидатами. З Чорногорією і Сербією почалися переговори про вступ за кількома розділами, переговори з Албанією і Північною Македонією стартують у липні 2022 року, а Косово подало заявку на членство в грудні 2022 року.

Вступ України до ЄС

14 грудня 2023 року на саміті в Брюсселі Європейська рада схвалила початок переговорів про вступ України до ЄС. Це знаменний крок, що знаменує собою просування України до тіснішої інтеграції з Європою.

Варто зазначити, що в червні 2023 року Україні було надано статус кандидата на членство в ЄС. Однак для того, щоб стати повноправним членом, їй необхідно було виконати низку умов

Початок переговорів про вступ є значним кроком, але це лише початок довгого і складного процесу. Україні належить виконати безліч вимог, перш ніж вона зможе стати членом ЄС

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина висловила задоволення тим, що Україні вдалося виконати дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.

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