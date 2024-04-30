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Президент Чехии о расширении ЕС: является геополитической необходимостью

Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Чехии Петр Павел поддержал расширение Европейского союза и назвал его геополитической необходимостью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

Он предупредил, что Европа не должна заставлять Молдову и Грузию долго ждать и оставлять их на милость России.

Однако, по словам президента, Европа должна подготовиться к расширению.

"ЕС не может функционировать одинаково в составе 12 или 35 членов. Модернизация ЕС - необходимый шаг", - добавил он.

Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Сербия являются официальными странами-кандидатами. С Черногорией и Сербией начались переговоры о вступлении по нескольким разделам, переговоры с Албанией и Северной Македонией стартуют в июле 2022 года, а Косово подало заявку на членство в декабре 2022 года.

Вступление Украины в ЕС

14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе Европейский совет одобрил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это знаменательный шаг, знаменующий собой продвижение Украины к более тесной интеграции с Европой.

Стоит отметить, что в июне 2023 года Украине был присвоен статус кандидата на членство в ЕС. Однако для того, чтобы стать полноправным членом, ей необходимо было выполнить ряд условий

Начало переговоров о вступлении является значительным шагом, но это лишь начало долгого и сложного процесса. Украине предстоит выполнить множество требований, прежде чем она сможет стать членом ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила удовлетворение тем, что Украине удалось выполнить два из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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