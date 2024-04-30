Президент Чехии о расширении ЕС: является геополитической необходимостью

Президент Чехии Петр Павел поддержал расширение Европейского союза и назвал его геополитической необходимостью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.
Он предупредил, что Европа не должна заставлять Молдову и Грузию долго ждать и оставлять их на милость России.
Однако, по словам президента, Европа должна подготовиться к расширению.
"ЕС не может функционировать одинаково в составе 12 или 35 членов. Модернизация ЕС - необходимый шаг", - добавил он.
Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Сербия являются официальными странами-кандидатами. С Черногорией и Сербией начались переговоры о вступлении по нескольким разделам, переговоры с Албанией и Северной Македонией стартуют в июле 2022 года, а Косово подало заявку на членство в декабре 2022 года.
14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе Европейский совет одобрил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это знаменательный шаг, знаменующий собой продвижение Украины к более тесной интеграции с Европой.
Стоит отметить, что в июне 2023 года Украине был присвоен статус кандидата на членство в ЕС. Однако для того, чтобы стать полноправным членом, ей необходимо было выполнить ряд условий
Начало переговоров о вступлении является значительным шагом, но это лишь начало долгого и сложного процесса. Украине предстоит выполнить множество требований, прежде чем она сможет стать членом ЕС
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила удовлетворение тем, что Украине удалось выполнить два из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.