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Президент Чехії підтримав перехід країни на євро

Фото: Петр Павел, президент Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Чехії Петр Павел виступив за перехід його країни на євро. Він вважає такий крок "логічним майбутнім" для Чехії.

Як повідомляє РБК-Україна, заява Павела наводить Novinky.cz.

За його словами, Чехії потрібно робити конкретні кроки, які дозволять країні увійти в єврозону.

"Настав час, після багатьох років, почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання. Незважаючи на нескінченні дискусії про переваги та недоліки євро, для країни з відкритою та експортною економікою, розташованою в центрі Європи, спільна валюта - це логічне майбутнє", - додав глава чеської держави.

Перехід Чехії на євро

Зазначимо, що Чехія є однією з семи країн-членів ЄС, яка не використовує євро як національну валюту.

Країна зобов'язалася увійти в єврозону ще у 2004 році, коли стала членом Євросоюзу.

Ще у минулому році прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що країна не перейде на євро за його уряду. Він вважає такий крок "нереалістичним зараз".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Хорватія перейшла на євро з 1 січня 2023 року.

 

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