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Президент Чехії у Бучі: надто довго ми вважали, що путінська Росія інша

Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Світ надто довго сподівався, що Росія інша чи може бути кращою. Українці не пробачать злочинів, вчених російською армією.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Лідер Чехії разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою відвідали Бучу та вшанували пам'ять жертв російської агресії.

"Спогади про варварські вбивства цивільних залишаються в пам’яті. Українці ніколи не забудуть сотні безглуздо загублених життів. І ми не повинні забувати", - наголосив Петр Павел.

Він додав, що вони з Чапутовою приїхали до Бучі тим же маршрутом, що і російські війська рік тому.

"Занадто довго ми сподівалися, що путінська Росія інша. Що вона краща. Цей урок показав, що це не так. І ми маємо бути готовими", - підкреслив президент Чехії.

Нагадаємо, президенти Чехії та Словаччини 28 квітня прибули до України. Це перший офіційний візит Петра Павела до Києва з початку його обрання на посаду президента.

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