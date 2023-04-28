Президент Чехії у Бучі: надто довго ми вважали, що путінська Росія інша

Світ надто довго сподівався, що Росія інша чи може бути кращою. Українці не пробачать злочинів, вчених російською армією.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Лідер Чехії разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою відвідали Бучу та вшанували пам'ять жертв російської агресії.
"Спогади про варварські вбивства цивільних залишаються в пам’яті. Українці ніколи не забудуть сотні безглуздо загублених життів. І ми не повинні забувати", - наголосив Петр Павел.
Він додав, що вони з Чапутовою приїхали до Бучі тим же маршрутом, що і російські війська рік тому.
"Занадто довго ми сподівалися, що путінська Росія інша. Що вона краща. Цей урок показав, що це не так. І ми маємо бути готовими", - підкреслив президент Чехії.
Нагадаємо, президенти Чехії та Словаччини 28 квітня прибули до України. Це перший офіційний візит Петра Павела до Києва з початку його обрання на посаду президента.
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