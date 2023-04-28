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Президент Чехии в Буче: слишком долго мы считали, что путинская Россия другая

Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мир слишком долго надеялся, что Россия другая или может быть лучше. Украинцы не простят преступления, которые совершила российская армия.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Лидер Чехии вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой посетили Бучу и почтили память жертв российской агрессии.

"Воспоминания о варварских гражданских убийствах остаются в памяти. Украинцы никогда не забудут сотни бессмысленно потерянных жизней. И мы не должны забывать", - подчеркнул Петр Павел.

Он добавил, что они с Чапутовой приехали в Бучу по тому же маршруту, что и российские войска год назад.

"Слишком долго мы надеялись, что путинская Россия другая. Что она лучше. Этот урок показал, что это не так. И мы должны быть готовы", - подчеркнул президент Чехии.

Напомним, президенты Чехии и Словакии 28 апреля прибыли в Украину. Это первый официальный визит Петра Павела в Киев с начала его избрания на пост президента.

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