Президент Чехии в Буче: слишком долго мы считали, что путинская Россия другая

Лидер Чехии вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой посетили Бучу и почтили память жертв российской агрессии.

"Воспоминания о варварских гражданских убийствах остаются в памяти. Украинцы никогда не забудут сотни бессмысленно потерянных жизней. И мы не должны забывать", - подчеркнул Петр Павел.

Он добавил, что они с Чапутовой приехали в Бучу по тому же маршруту, что и российские войска год назад.

"Слишком долго мы надеялись, что путинская Россия другая. Что она лучше. Этот урок показал, что это не так. И мы должны быть готовы", - подчеркнул президент Чехии.

Напомним, президенты Чехии и Словакии 28 апреля прибыли в Украину. Это первый официальный визит Петра Павела в Киев с начала его избрания на пост президента.

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