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Президент Чехии: агрессию России должны осудить как можно больше стран в мире

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Четверг 22 июня 2023 19:37
Президент Чехии: агрессию России должны осудить как можно больше стран в мире Фото: Президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Чехия поддерживает усилия, направленные на то, чтобы как можно больше стран в мире осудили агрессию и однозначно признали Россию виновницей войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела, которое приводит České noviny.

Он заявил, что необходимо продолжать поддерживать Украину на всех уровнях, от гуманитарного до финансового до обеспечения военной техникой.

Президент Чехии также высказался за сохранение экономического и политического давления на Россию и усилия, направленные на то, чтобы как можно больше стран осудили агрессию и однозначно признали Россию виновницей войны. Он поддержал сохранение антироссийских санкций и более жесткое их соблюдение.

Информационное противостояние

По словам Павела, Чехия не ведет с Россией традиционную войну, которая ведется обычными вооружениями. Но это часть информационного конфликта.

"Война также ведется в умах людей. Битва идет за общественное мнение, будут ли люди различать жертву и агрессора, смогут ли государства защищать свое поведение перед своими гражданами, а также сохранит ли страна, которая подверглась нападению, волю и решимость защищать себя и верить в победу", - сказал Павел.

Используя конкретные высказывания российского диктатора Владимира Путина, Павел доказал, что российская агрессия против Украины давно готовилась и координировалась в информационном пространстве. По его словам, Путин привил россиянам идентичность жертвы и угрозы.

"Он также убедил россиян, что Украина не является независимой страной и нацией, поэтому у нее нет причин сохранять свой суверенитет", - сказал Павел.

Поддержка Чехии

Вчера министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что ряд санкций против России будет оставаться в силе в течение нескольких лет. Задачей Чехии будет минимизация отношений с Кремлем из-за его агрессии против Украины.

Также чешский производитель вооружения, компания Excalibur Army, являющийся крупным поставщиком техники и оружия для Украины, более чем в четыре раза увеличил свои продажи.

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