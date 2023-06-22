Президент Чехии: агрессию России должны осудить как можно больше стран в мире

Чехия поддерживает усилия, направленные на то, чтобы как можно больше стран в мире осудили агрессию и однозначно признали Россию виновницей войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела, которое приводит České noviny .

Он заявил, что необходимо продолжать поддерживать Украину на всех уровнях, от гуманитарного до финансового до обеспечения военной техникой.

Президент Чехии также высказался за сохранение экономического и политического давления на Россию и усилия, направленные на то, чтобы как можно больше стран осудили агрессию и однозначно признали Россию виновницей войны. Он поддержал сохранение антироссийских санкций и более жесткое их соблюдение.

Информационное противостояние

По словам Павела, Чехия не ведет с Россией традиционную войну, которая ведется обычными вооружениями. Но это часть информационного конфликта.

"Война также ведется в умах людей. Битва идет за общественное мнение, будут ли люди различать жертву и агрессора, смогут ли государства защищать свое поведение перед своими гражданами, а также сохранит ли страна, которая подверглась нападению, волю и решимость защищать себя и верить в победу", - сказал Павел.

Используя конкретные высказывания российского диктатора Владимира Путина, Павел доказал, что российская агрессия против Украины давно готовилась и координировалась в информационном пространстве. По его словам, Путин привил россиянам идентичность жертвы и угрозы.

"Он также убедил россиян, что Украина не является независимой страной и нацией, поэтому у нее нет причин сохранять свой суверенитет", - сказал Павел.

Поддержка Чехии

Вчера министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что ряд санкций против России будет оставаться в силе в течение нескольких лет. Задачей Чехии будет минимизация отношений с Кремлем из-за его агрессии против Украины.

Также чешский производитель вооружения, компания Excalibur Army, являющийся крупным поставщиком техники и оружия для Украины, более чем в четыре раза увеличил свои продажи.