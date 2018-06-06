Президент Чехії Земан знову призначив прем'єр-міністром Андрія Бабіша

Земан попросив Бабіша вчасно подати пропозицію щодо складу нового уряду

Президент Чехії Мілош Земан сьогодні, 6 червня, повторно призначив Андрія Бабіша на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомляє Aktualne.

"Я прошу вас представити мені пропозицію щодо складу мого уряду вчасно, щоб я міг ознайомитися з його членами", - сказав Земан.

Нагадаємо, 31 травня відбулася зустріч Земана та Бабіша, у ході якої була досягнута відповідна домовленість.

Зустріч Земана і Бабіша відбулася у заміській резиденції глави держави в замку Лани. За її підсумками Бабіш повідомив, що після свого призначення отримає "деякий час" на формування Кабінету міністрів.

Крім того, Бабіш зазначив, що голосування про довіру новому уряду може відбутися у період з 10 по 17 липня.