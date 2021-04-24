Президент Чехии завтра выступит с чрезвычайным обращением

По его информации, чешский лидер выступит "с чрезвычайной речью" в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 (12:00 по Киеву).

Обращение Земана будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News, их руководства сообщили, что обращение президента продлится 20 минут.

Отметим, Чехия установила причастность России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы.

Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства.