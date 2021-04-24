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Президент Чехии завтра выступит с чрезвычайным обращением

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Чехии Милош Земан выступит с чрезвычайным обращением. Оно будет связано с инцидентом в Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter секретарь главы государства Иржи Овчачек.

По его информации, чешский лидер выступит "с чрезвычайной речью" в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 (12:00 по Киеву).

Обращение Земана будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News, их руководства сообщили, что обращение президента продлится 20 минут.

Отметим, Чехия установила причастность России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы.

Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства.

Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Напомним, Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также выслали российских дипломатов. Решение было принято в знак солидарности с Чехией.

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