ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Президент Чехии завтра выступит с чрезвычайным обращением

Новина українською → Прага, Суббота 24 апреля 2021 22:42
Президент Чехии завтра выступит с чрезвычайным обращением Фото: президент Чехии Милош Земан (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Чехии Милош Земан выступит с чрезвычайным обращением. Оно будет связано с инцидентом в Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter секретарь главы государства Иржи Овчачек.

По его информации, чешский лидер выступит "с чрезвычайной речью" в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 (12:00 по Киеву).

Обращение Земана будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News, их руководства сообщили, что обращение президента продлится 20 минут.

Отметим, Чехия установила причастность России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы.

Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства.

Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Напомним, Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также выслали российских дипломатов. Решение было принято в знак солидарности с Чехией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Чехия Российская Федерация
NEWS
Эрдоган сделал заявление после признания Байденом геноцида армян
Эрдоган сделал заявление после признания Байденом геноцида армян
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей