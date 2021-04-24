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Президент Чехії завтра виступить з надзвичайним зверненням

Новость на русском → Прага, Субота 24 квітня 2021 22:42
Президент Чехії завтра виступить з надзвичайним зверненням Фото: президент Чехії Мілош Земан (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Чехії Мілош Земан виступить з надзвичайним зверненням. Воно буде пов'язане з інцидентом у Врбетиці в 2014 році.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter секретар голови держави Іржі Овчачек.

За його інформацією, чеський лідер виступить "з надзвичайною промовою" в неділю, 25 квітня, об 11:00 (12:00 за Києвом).

Звернення Земана транслюватимуть телеканали Prima і CNN Prima News, їх керівництва повідомили, що звернення президента триватиме 20 хвилин.

Зазначимо, Чехія встановила причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році у Врбетиці. З країни вислали 18 дипломатів, яких Прага підозрює в роботі на спецслужби.

Москва у відповідь оголосила персонами нон грата 20 працівників чеського посольства.

Як заявив віце-прем'єр, глава МВС і виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

Нагадаємо, Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії також вислали російських дипломатів. Рішення було прийнято на знак солідарності з Чехією.

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