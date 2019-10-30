Президент Чехии признал Крым российским

Президент Чехии Милош Земан во время торжественного приема в Пражском граде заявил о том, что Крым является частью Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denik N.

Как сообщается, во время приема Земан пообщался с представителями крымскотатарской маргинальной организации "Къырым бирлиги", которая лояльна к Кремлю.

Издание отмечает, что организация играет важную роль в пропагандистских СМИ России и выражает поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа. В то же время она не признана в Европейском союзе.

"ЕС и его лидеры никогда не встречались с этими псевдопредставниками крымских татар и не имели отношений с ними. Для Евросоюза законными представителями являются представители меджлиса и ряда других крымских организаций, которые сейчас действуют или представленные в Украине", - заявил бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

Организация немедленно использовала свое участие в торжественном приеме у президента Чехии.

"Президент Чехии Милош Земан - европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации. Чешская Республика - дружественное к нашей стране государство. "Къырым бирлиги" очень ценит, что наша деятельность была замечена на международном уровне. Мы благодарим за ежегодные приглашения на День рождения Чешской Республики", - говорится в сообщении организации в Facebook, добавлены также фотографии с мероприятия.

Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек во время встречи с украинским министром Павлом Климкиным заявил, что Чехия не принимает милитаризацию Крыма и Азовского моря.

Кроме того, посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис заявил, что Чехия расследует участие своих граждан в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков. При этом он добавил, что в Чехии очень большое количество агентов российских спецслужб.