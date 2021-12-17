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Президент Чехии назначил новое правительство

Автор: Ольга Белей

В Чехии в пятницу, 17 декабря, приступило к работе новое правительство. Церемония присяги членов кабинета министров прошла в резиденции президента в замке Ланы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

"Церемония назначения нового правительства Чехии состоялась 17 декабря 2021 года в замке Ланы, резиденции президента республики. Глава государства Милош Земан назначил в полном составе кабинет, предложенный новым премьер-министром Петром Фиалой", - пишет издание.

При этом уточняется, что в ходе церемонии каждый министр пожал руку президенту страны и принес присягу.

Новое коалиционное правительство состоит из пяти партий. Шесть кресел заняли гражданские демократы, три - христианские демократы, два - представители Топ-09, четыре - "Старосты и независимые", три - "Пираты". В нем будет 15 мужчин и три женщины.

По сравнению с предыдущим кабинетам, новое правительство будет больше: там появились три министра без портфеля. В связи с тем, что скоро Чехия займет пост председателя ЕС, учреждена должность министра по европейским вопросам. Также появились посты министра науки, исследований и инноваций, и министра законодательства.

Напомним, президент Чехии Милош Земан блокировал назначение правительства тем, что отказывался согласовывать кандидатуру нового главы МИД.

По словам Земана, кандидат на должность министра иностранных дел Ян Липавский - якобы не имеет достаточных профессиональных квалификаций. В то же время президент отмечал, что, согласно Конституции, он не обязан согласовывать все предоставленные ему предложения от членов правительства.

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Чехия