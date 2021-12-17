Президент Чехії призначив новий уряд

У Чехії в п'ятницю, 17 грудня, приступив до роботи новий уряд. Церемонія присяги членів Кабінету Міністрів пройшла в резиденції президента в замку Лани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.
"Церемонія призначення нового уряду Чехії відбулася 17 грудня 2021 року в замку Лани, резиденції президента Республіки. Глава держави Мілош Земан призначив у повному складі кабінет, запропонований новим прем'єр-міністром Петром Фіалою", - пише видання.
При цьому уточнюється, що в ході церемонії кожен міністр потиснув руку президенту країни і склав присягу.
Новий коаліційний уряд складається з п'яти партій. Шість крісел зайняли громадянські демократи, три - християнські демократи, два - представники Топ-09, чотири - "Старости і незалежні", три - "Пірати". У ньому буде 15 чоловіків і три жінки.
У порівнянні з попереднім кабінетам, новий уряд буде більше: там з'явилися три міністри без портфеля. У зв'язку з тим, що скоро Чехія займе посаду голови ЄС, заснована посада міністра з європейських питань. Також з'явилися пости міністра науки, досліджень та інновацій, і міністра законодавства.
Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан блокував призначення уряду тим, що відмовлявся погоджувати кандидатуру нового глави МЗС.
За словами Земана, кандидат на посаду міністра закордонних справ Ян Ліпавський - нібито не має достатніх професійних кваліфікацій. Водночас президент зазначав, що, згідно з Конституцією, він не зобов'язаний погоджувати всі надані йому пропозиції від членів уряду.