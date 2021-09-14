UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован

Автор: Тиберий Юрик

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный университетский госпиталь в Праге. Причины госпитализации политика пока не разглашаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на газету Novinky.cz.

Отмечается, что чешский лидер месте с Земаном в медицинское учреждение прибыла его жена Ивана.

Пресс-секретарь больницы Итка Зинке подтвердила факт госпитализации президента, но не предоставила более подробную информацию.

76-летний президент Чехии Милош Земан страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он передвигается на инвалидной кресле. Кроме того, президент Чехии проходит лечение от сахарного диабета.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияМилош Земан