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Президент Чехії Мілош Земан госпіталізований

Автор: Тіберій Юрик

Президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували в Центральний військовий університетський госпіталь у Празі. Причини госпіталізації політика поки не розголошуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на газету Novinky.cz.

Зазначається, що чеський лідер із Земаном до медичного закладу прибула його дружина Івана.

Прес-секретар лікарні Ітка Зінке підтвердила факт госпіталізації президента, але не надала більш детальну інформацію.

76-річний президент Чехії Мілош Земан страждає невропатією ніг. Через цю хворобу він пересувається на інвалідному кріслі. Крім того, президент Чехії проходить лікування від цукрового діабету.

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ЧехияМілош Земан