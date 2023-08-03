Президент Бразилії знову поскаржився, що його "мирний план" для України ігнорують

Лула да Сілва стверджує, що Бразилія "працює заради миру в Україні", але, на його думку, "ні Путін, ні Зеленський не готові".

Лідер Бразилії пояснив, що його країна разом з іншими хоче сформувати "мирну пропозицію" для України, коли цього захочуть обидві сторони. При цьому Лула да Сілва розкритикував західні держави та Раду Безпеки ООН за те, що вони нібито не зупиняють війну.

"Рада безпеки ООН не спрацювала. США вторглися в Ірак, Франція і Англія вторглися в Лівію, тепер Росія. І кожен має право вето", - сказав він.

Крім того, бразильський президент вважає, що G7 більше не повинна існувати, а її повинна замінити більше група за принципом G20, де якої увійдуть країни, що розвиваються.

"Я сподіваюся, що раз і назавжди люди побачать, що обговорення політики в G7 застаріло. Після G20 G7 навіть не повинно бути", - наголосив Лула да Сілва.

"Мирні ініціативи" Бразилії

Нагадаємо, президент Бразилії заявив про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій "мирний план". Проте у Києві поставилися до цього скептично через проросійські погляди політика.

Пізніше МЗС запросило бразильського президента до України. Проте той проігнорував запрошення.

При цьому президент України Володимир Зеленський наголошував, що хотів би особисто зустрітися з бразильським лідером та навіть готовий відвідати Бразилію, якщо буде офіційне запрошення.

Більше про те, на чиєму боці Бразилія і навіщо просуває свій "мирний план" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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