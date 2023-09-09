Президент Бразилії захотів "посадити" Зеленського та Путіна за стіл переговорів на ГА ООН

Бразильський лідер вважає, що для обговорення війни в Україні доречним місцем є Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй, яка відбудеться 19 вересня.

"Там є місце для обговорення війни. Є місце для обговорення миру. Є місце, де можна посадити (Володимира) Путіна та (Володимира) Зеленського за стіл переговорів. Усі проти війни", - заявив Лула да Сілва.

Він додав, що Бразилія не буде втягуватися у війну, однак має намір брати участь в мирних переговорах.

Ставлення президента Бразилії до війни в Україні

Луїс Інасіу Лула да Сілва раніше заявляв про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій "мирний план". Проте в Києві поставилися до цього скептично через проросійські погляди політика.

Володимир Зеленський наголошував, що хотів би особисто зустрітися з бразильським лідером, однак Лула да Сілва проігнорував це.

Більше про те, на чиєму боці Бразилія і навіщо просуває свій "мирний план" - читайте у матеріалі РБК-Україна.