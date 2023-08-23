Президент Бразилии об Украине: мир вернулся к менталитету холодной войны

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз заговорил о войне в Украине. Он заявил, что мир вернулся к менталитету холодной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brasil.

Бразильский лидер сделал соответствующее заявление на саммите БРИКС. Он прокомментировал войну РФ против Украины и другие конфликты в мире.

"Всего за несколько лет мы отступили от хорошего многополярного сценария к сценарию, возвращающемуся к устаревшему менталитету холодной войны и геополитической конкуренции", - сказал Лула да Силва.

При этом президент Бразилии назвал "глупостью" возвращение к холодной войне, а также в очередной раз раскритиковал Совбез ООН.

" Текущий главный конфликт, который происходит в Украине, имеет глобальные последствия... Мы не недооцениваем трудностей достижения мира. Мы также не можем оставаться безразличными к смертям, которых ежедневно стает все больше. Мы готовы присоединиться к усилиям, которые могут эффективно способствовать прекращению огня и справедливому и крепкому миру", - добавил лидер.

Неоднозначные заявления бразильского лидера

Стоит отметить, что ранее президент Бразилии заявил о готовности быть посредником между Украиной и Россией и даже представил свой "мирный план". Однако в Киеве отнеслись к этому скептически из-за пророссийских взглядов политика.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что хотел лично встретиться с бразильским лидером и даже готов посетить Бразилию, если будет официальное приглашение. Однако Лула да Силва проигнорировал слова Зеленского, а также его приглашение посетить Украину.

Больше о том, на чьей стороне Бразилия и зачем продвигает свой "мирный план" – читайте в материале РБК-Украина.

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