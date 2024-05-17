Президент Бразилії не поїде на саміт миру по Україні: в чому причина

Як зазначають у виданні, швейцарський уряд спеціально запросив Лулу під час особистої зустрічі канцлера країни Ігнасіо Кассіса та міністра закордонних справ Мауро Вієйри 30 квітня.

Президент України Володимир Зеленський також запросив президента Бразилії взяти участь у саміті під час нещодавнього інтерв'ю виданню.

Однак на думку Лули та представників МЗС країни, бразильському лідеру немає сенсу брати участь у саміті, який "не залучає обидві сторони до рішення конфлікту".

За даними бразильських дипломатичних джерел, Лула і міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра зустрілися цього тижня і вирішили, що делегацію, яка представлятиме країну на саміті, не очолюватиме президент.

Однак поки що не визначено, хто виконуватиме цю роль.