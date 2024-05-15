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Партнери України працюють над участю країн Глобального півдня у саміті миру, - Bloomberg

Середа 15 травня 2024 13:35
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Партнери України працюють над участю країн Глобального півдня у саміті миру, - Bloomberg Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Під час підготовки до саміту з мирного плану України дипломати зосередилися на вузькому колі цілей, щоб забезпечити участь у ньому Китаю та інших країн так званого Глобального Півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання вважає, що навіть у цьому випадку немає впевненості в тому, що зусилля увінчаються успіхом. Понад 160 країн було запрошено для обговорення умов України для врегулювання з Росією. Однак рівень участі в конференції західних союзників України неясний.

За словами людей, знайомих із перебігом обговорень, щоб заручитися ширшою підтримкою, Німеччина та інші союзники України залучають дипломатів із країн Півдня до роботи над можливим текстом, у якому буде враховано ключові принципи ООН та інші основні питання, як-от повернення депортованих дітей до України, обмін ув'язненими, ядерна та продовольча безпека.

Однак ці пункти не відповідають мирному плану України, який вимагає дотримання територіальної цілісності та суверенітету країни, виведення російських військ, а також гарантій її майбутньої безпеки.

Присутність Китаю, зокрема, вважається важливою для успіху зустрічі з огляду на той вплив, який, за словами дипломатів, Пекін чинить на Москву вже понад два роки після початку війни.

Зокрема, країни G7 та Євросоюзу активізують зусилля, щоб забезпечити участь країн від Бразилії до Південної Африки та Індонезії. Зокрема, Італію попросили переконати прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді підтримати ініціативу, заявили джерела, а Японія веде переговори з Бразилією.

Проте одна з ключових цілей саміту - обговорити, як Росія може бути залучена в реальний мирний процес, сказав один зі співрозмовників.

Глобальний саміт миру

15-16 червня 2024 року у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Ця подія, ініційована Україною та Швейцарією, має на меті пошук шляхів розв'язання міжнародних конфліктів та встановлення сталого миру на планеті.

Очікується, що в саміті візьмуть участь лідери з понад 150 країн, а також представники міжнародних організацій та громадянського суспільства.

Важливо зазначити, що Росія не отримала запрошення на цей саміт.

Президент України Володимир Зеленський розповів, які теми планують обговорити на саміті. Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

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