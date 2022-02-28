Президент Бразилии заявил, что не будет осуждать Путина за вторжение в Украину

Бразилия останется нейтральной и не будет осуждать Российскую Федерацию и ее президента Владимира Путина за вторжение в Украину. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Болсонару заявил, что Бразилия сохранит нейтралитет в конфликте, отметив, что Россия и Украина были "практически братскими странами".

"Мы не будем принимать чью-либо сторону, мы будем продолжать оставаться нейтральными и помогать всем, чем возможно", - сказал Болсонару.

Он сослался в своих утверждениях на то, что "большая часть населения Украины говорит по-русски".

На вопрос, готов ли он осудить действия Путина, Болсонару сказал, что дождется окончательного отчета или увидит, как разрешится ситуация, прежде чем высказать свое мнение.

Также он заявил, выступает против любых санкций, которые могут иметь негативные последствия для Бразилии, поскольку российские удобрения имеют решающее значение для гигантского сельскохозяйственного сектора его страны.

Болсонару считает, что Путин не способен на кровопролитие в Украине и раскритиковал украинского президента, заявив, что украинцы "отдали надежду своей нации в руки комика".