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Президент Бразилии заявил, что не будет осуждать Путина за вторжение в Украину

Новина українською →
Бразилия, Понедельник 28 февраля 2022 04:30
Президент Бразилии заявил, что не будет осуждать Путина за вторжение в Украину Фото: Жаир Болсонару, президент Бразилии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Бразилия останется нейтральной и не будет осуждать Российскую Федерацию и ее президента Владимира Путина за вторжение в Украину. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Болсонару заявил, что Бразилия сохранит нейтралитет в конфликте, отметив, что Россия и Украина были "практически братскими странами".

"Мы не будем принимать чью-либо сторону, мы будем продолжать оставаться нейтральными и помогать всем, чем возможно", - сказал Болсонару.

Он сослался в своих утверждениях на то, что "большая часть населения Украины говорит по-русски".

На вопрос, готов ли он осудить действия Путина, Болсонару сказал, что дождется окончательного отчета или увидит, как разрешится ситуация, прежде чем высказать свое мнение.

Также он заявил, выступает против любых санкций, которые могут иметь негативные последствия для Бразилии, поскольку российские удобрения имеют решающее значение для гигантского сельскохозяйственного сектора его страны.

Болсонару считает, что Путин не способен на кровопролитие в Украине и раскритиковал украинского президента, заявив, что украинцы "отдали надежду своей нации в руки комика".

"Такой глава государства, как глава России, не хочет устраивать резню нигде", считает президент Бразилии.

Напомним, что Болсонару обвинили в смертях от коронавируса в Бразилии. За такое решение проголосовало 7 сенаторов из 11.

Также сообщалось, что в результате войны Росси в Украине погибло уже 16 детей. Оккупанты используют женщин и детей как щит и обстреливают мирное население.

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