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Президент Бразилії заявив, що не засуджуватиме Путіна за вторгнення в Україну

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Бразилія, Понеділок 28 лютого 2022 04:30
Президент Бразилії заявив, що не засуджуватиме Путіна за вторгнення в Україну Фото: Жаїр Болсонару, президент Бразилії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Бразилія залишиться нейтральною і не засуджуватиме Російську Федерацію та її президента Володимира Путіна за вторгнення в Україну. Про це заявив президент Бразилії Жаір Болсонару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Болсонару заявив, що Бразилія збереже нейтралітет у конфлікті, зазначивши, що Росія і Україна були "практично братніми країнами".

"Ми не будемо приймати чиюсь сторону, ми будемо продовжувати залишатися нейтральними і допомагати всім, чим можливо", - сказав Болсонару.

Він послався у своїх твердженнях на те, що "велика частина населення України говорить російською".

На питання, чи готовий він засудити дії Путіна, Болсонару сказав, що дочекається остаточного звіту або побачить, як вирішиться ситуація, перш ніж висловити свою думку.

Також він заявив, виступає проти будь-яких санкцій, які можуть мати негативні наслідки для Бразилії, оскільки російські добрива мають вирішальне значення для гігантського сільськогосподарського сектора його країни.

Болсонару вважає, що Путін не здатний на кровопролиття в Україні і розкритикував українського президента, заявивши, що українці "віддали надію своїй нації в руки коміка".

"Такий глава держави, як глава Росії, не хоче влаштовувати різанину ніде", вважає президент Бразилії.

Нагадаємо, що Болсонару звинуватили в смертях від коронавірусу в Бразилії. За таке рішення проголосувало 7 сенаторів з 11.

Також повідомлялося, що в результаті війни Россі в Україні загинуло вже 16 дітей. Окупанти використовують жінок і дітей як щит і обстрілюють мирне населення.

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