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Президент Бразилии предупредил граждан об угрозе продовольственного кризиса

Автор: Артур Родивилов

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что рост стоимости удобрений и их нехватка на мировых рынках могут привести к продовольственному кризису и нехватке продуктов питания в 2022 году. Китай сократил производство удобрений из-за энергического кризиса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Болсонару указал, что во всем мире наблюдается рост стоимости продовольствия. По его мнению, не только Бразилия столкнется с дефицитом еды.

"Цена выросла и будет расти дальше, и будет дефицит. У нас будут проблемы с нехваткой продовольствия в следующем году", - заявил президент в своем выступлении.

По статистике Национальной ассоциации дистрибьюторов удобрений, латиноамериканская страна импортирует около 85% необходимых для сельхознужд удобрений. Также Бразилия производит порядка 20% объема мирового продовольствия.

3 октября в Бразилии люди вышли на протесты по всей стране. Протестующие требовали отставки президента Жаира Болсонару из-за повышения стоимости жизни.

Наиболее важные митинги прошли в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Бразилиа. Их поддержали десятки левых партий и профсоюзы. Также некоторые правые и правоцентристские лидеры осудили последствия экономического кризиса в стране. Митинги проводились в 20 из 27 штатов Бразилии и в 60 городах, включая 14 региональных столиц.

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Бразилия