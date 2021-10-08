Президент Бразилії попередив громадян про загрозу продовольчої кризи

Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що зростання вартості добрив і їхня нестача на світових ринках можуть привести до продовольчої кризи та нестачі харчових продуктів у 2022 році. Китай скоротив виробництво добрив через енергійну кризу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Болсонару вказав, що в усьому світі спостерігається зростання вартості продовольства. На його думку, не тільки Бразилія зіткнеться з дефіцитом їжі.
"Ціна зросла і буде рости далі, і буде дефіцит. У нас будуть проблеми з нестачею продовольства в наступному році", - заявив президент у своєму виступі.
За статистикою Національної асоціації дистриб'юторів добрив, латиноамериканська країна імпортує близько 85% необхідних для сільгосппотреб добрив. Також Бразилія виробляє близько 20% обсягу світового продовольства.
3 жовтня у Бразилії люди вийшли на протести по всій країні. Протестувальники вимагали відставки президента Жаіра Болсонару через підвищення вартості життя.
Найбільш важливі мітинги пройшли в Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу і Бразиліа. Їх підтримали десятки лівих партій і профспілки. Також деякі праві та правоцентристські лідери засудили наслідки економічної кризи в країні. Мітинги проводилися у 20 з 27 Штатів Бразилії й в 60 містах, включаючи 14 регіональних столиць.