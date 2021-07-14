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Президент Бразилии попал в больницу

Автор: Сергей Пышкин

Глава Бразилии решил обратиться за помощью в больницу в результате постоянной икоты в течение последних нескольких дней и утренних болей в желудке. Следующие два дня Жаир Болсонар проведет под постоянным наблюдением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Globo.

Как отмечает пресс-служба резиденции президента Бразилии, Болсонар обратился в больницу, чтобы врачи помогли ему выяснить причину икоты. Несмотря на его взволнованность, с главой страны все хорошо, однако он должен провести под постоянным наблюдением в течение следующих двух дней.

Стоит отметить, что сегодня должна была состояться встреча Жаира Болсонара с представителями Сената, Палаты представителей и Верховного суда, чтобы поднять вопрос относительно того, что глава Бразилии выступает против электронной машины для голосования накануне президентской гонки, которая запланирована на следующий год.

Заметим, что на икоту президент Бразилии жаловался и раньше. По его словам, он начал страдать из-за нее после установки двух имплантов на зубах.

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Бразилиябольницапрезидент бразилии