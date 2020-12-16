Президент Бразилии одним из последних признал победу Байдена на выборах в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что начал процесс официальных контактов с избранным президентом США Джо Байденом. В результате этого он стал одним из последних мировых лидеров, сделавших это.

Об этом пишет Reuters.

В интервью бразильскому телеканалу Болсонару сказал, что после подтверждения голосования Коллегией выборщиков США он больше не будет обсуждать результаты выборов.

Болсонару, будучи "идеологическим союзником" президента США Дональда Трампа, ранее выражал озабоченность по поводу широко распространенных фальсификаций на ноябрьских выборах.

Напомним, в США коллегия выборщиков по результатам голосования утвердила Джо Байдена новым президентом. Он набирает 302 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.

После этого президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах.