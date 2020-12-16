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Президент Бразилії одним з останніх визнав перемогу Байдена на виборах у США

Автор: Инна Собора

Президент Бразилії Жаир Болсонару заявив, що розпочав процес офіційних контактів з обраним президентом США Джо Байденом. В результаті цього він став одним з останніх світових лідерів, які зробили це.

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Про це пише Reuters.

В інтерв'ю бразильському телеканалу Болсонару сказав, що після підтвердження голосування Колегією вибірників США він більше не буде обговорювати результати виборів.

Болсонару, будучи "ідеологічним союзником президента США Дональда Трампа, який раніше висловлював занепокоєння з приводу широко поширених фальсифікацій на листопадових виборах.

Нагадаємо, у США колегія вибірників за результатами голосування затвердила Джо Байдена новим президентом. Він набирає 302 вибірників проти 232 у чинного президента Дональда Трампа.

Після цього президент Російської Федерації Володимир Путін привітав Байдена з перемогою на виборах.

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