Президент Бразилии "нашел способ" прекратить войну России против Украины

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как урегулировать войну между Россией и Украиной. Он пообещал поделиться своими мыслями с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я скажу ему (Зеленскому - ред.) свое мнение, что я думаю. Решение этой проблемы (войны РФ против Украины - ред.). Я знаю, как это можно решить. Но я никому не скажу", - заявил Болсонару.

При этом он добавил, что его решение будет как-то связано с тем, каким образом закончилась война между Аргентиной и Великобританией.

Стоит заметить, что между Аргентиной и Британией вспыхнул короткий конфликт. Аргентинцы хотели получить контроль над Фолклендскими островами. Война началась в апреле 1982 года, когда аргентинские войска высадились на острова, контролируемые Британией. Тогда Британия направила туда военно-морскую оперативную группу. Плохо оснащенные аргентинские военные сдались через два месяца.