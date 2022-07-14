UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Бразилии "нашел способ" прекратить войну России против Украины

Фото: Жаир Болсонару, президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как урегулировать войну между Россией и Украиной. Он пообещал поделиться своими мыслями с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я скажу ему (Зеленскому - ред.) свое мнение, что я думаю. Решение этой проблемы (войны РФ против Украины - ред.). Я знаю, как это можно решить. Но я никому не скажу", - заявил Болсонару.

При этом он добавил, что его решение будет как-то связано с тем, каким образом закончилась война между Аргентиной и Великобританией.

Стоит заметить, что между Аргентиной и Британией вспыхнул короткий конфликт. Аргентинцы хотели получить контроль над Фолклендскими островами. Война началась в апреле 1982 года, когда аргентинские войска высадились на острова, контролируемые Британией. Тогда Британия направила туда военно-морскую оперативную группу. Плохо оснащенные аргентинские военные сдались через два месяца.

Напомним, телефонный разговор Зеленского с Болсонару запланирован на понедельник, 18 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БразилияВойна России против Украины