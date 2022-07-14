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Президент Бразилії "знайшов спосіб" припинити війну Росії проти України

Фото: Жаїр Болсонару, президент Бразилії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що знає, як врегулювати війну між Росією і Україною. Він пообіцяв поділитися своїми думками з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я скажу йому (Зеленському - ред.) свою думку, що я думаю. Вирішення цієї проблеми (війни РФ проти України - ред.). Я знаю, як це можна вирішити. Але я нікому не скажу", - заявив Болсонару.

При цьому він додав, що його рішення буде якось пов'язане з тим, яким чином закінчилася війна між Аргентиною і Великобританією.

Варто зауважити, що між Аргентиною і Британією спалахнув короткий конфлікт. Аргентинці хотіли отримати контроль над Фолклендськими островами. Війна почалася в квітні 1982 року, коли аргентинські війська висадилися на острови, контрольовані Британією. Тоді Британія надіслала туди військово-морську оперативну групу. Погано оснащені аргентинські військові здалися через два місяці.

Нагадаємо, телефонна розмова Зеленського з Болсонару запланована на понеділок, 18 липня.

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БразилияВійна Росії проти України