Президент Болгарии заявил о необходимости смены глав спецслужб после скандала о прослушке
Президент Болгарии Румен Радев заявил о необходимости смены руководителей спецслужб. Заявление прозвучало после скандала о прослушке оппозиционных политиков накануне выборов, которые пройдут 11 июля.
Он отметил, что люди, которые организовали и провели эти прослушки, должны проверять сами себя. Именно поэтому необходимы кадровые перемены, подчеркнул президент.
Радев добавил, что за последнее десятилетие болгарские спецслужбы молчали о многих серьезных нарушениях политиков, находящихся у власти.
Скандал с прослушкой оппозиционных политиков разразился 21 мая, когда заместитель председателя партии "Демократическая Болгария" Атанас Атанасов заявил о том, что "десятки политиков оппозиционных партий были незаконно прослушаны".
Позднее информацию подтвердил вице-премьер и министр внутренних дел технического правительства страны Бойко Рашков, а прокуратура сообщила о начале проверки скандальной информации.
Напомним, в начале апреля в стране проходило голосование на парламентских выборах, на которых многолетний премьер-министр Бойко Борисов боролся за новый четырехлетний мандат.
При этом часть общества в стране была обеспокоена возможной причастностью главы правительства к коррупции.