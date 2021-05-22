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Президент Болгарии заявил о необходимости смены глав спецслужб после скандала о прослушке

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София, Суббота 22 мая 2021 23:39
Президент Болгарии заявил о необходимости смены глав спецслужб после скандала о прослушке Фото: президент Болгарии Румен Радев (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Болгарии Румен Радев заявил о необходимости смены руководителей спецслужб. Заявление прозвучало после скандала о прослушке оппозиционных политиков накануне выборов, которые пройдут 11 июля.

Об этом он сообщил в своем выступлении, передает сайт BTA.

Он отметил, что люди, которые организовали и провели эти прослушки, должны проверять сами себя. Именно поэтому необходимы кадровые перемены, подчеркнул президент.

Радев добавил, что за последнее десятилетие болгарские спецслужбы молчали о многих серьезных нарушениях политиков, находящихся у власти.

Скандал с прослушкой оппозиционных политиков разразился 21 мая, когда заместитель председателя партии "Демократическая Болгария" Атанас Атанасов заявил о том, что "десятки политиков оппозиционных партий были незаконно прослушаны".

Позднее информацию подтвердил вице-премьер и министр внутренних дел технического правительства страны Бойко Рашков, а прокуратура сообщила о начале проверки скандальной информации.

Напомним, в начале апреля в стране проходило голосование на парламентских выборах, на которых многолетний премьер-министр Бойко Борисов боролся за новый четырехлетний мандат.

При этом часть общества в стране была обеспокоена возможной причастностью главы правительства к коррупции.

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