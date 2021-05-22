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Президент Болгарії заявив про необхідність зміни глав спецслужб після скандалу про прослуховування

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Софія, Субота 22 травня 2021 23:39
Президент Болгарії заявив про необхідність зміни глав спецслужб після скандалу про прослуховування Фото: президент Болгарії Румен Радєв (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Болгарії Румен Радєв заявив про необхідність зміни керівників спецслужб. Заява прозвучала після скандалу про прослуховування опозиційних політиків напередодні виборів, які відбудуться 11 липня.

Про це він повідомив у своєму виступі, передає сайт BTA.

Він зазначив, що люди, які організували і провели ці прослушки, має перевіряти самі себе. Саме тому необхідні кадрові зміни, підкреслив президент.

Радєв додав, що за останнє десятиліття болгарські спецслужби мовчали про багато серйозних порушень політиків, які перебувають при владі.

Скандал з прослуховуванням опозиційних політиків вибухнув 21 травня, коли заступник голови партії "Демократична Болгарія" Атанас Атанасов заявив про те, що "десятки політиків опозиційних партій були незаконно прослухані".

Пізніше інформацію підтвердив віце-прем'єр і міністр внутрішніх справ технічного уряду країни Бойко Рашков, а прокуратура повідомила про початок перевірки скандальної інформації.

Нагадаємо, на початку квітня в країні проходило голосування на парламентських виборах, на яких багаторічний прем'єр-міністр Бойко Борисов боровся за новий чотирирічний мандат.

При цьому частина суспільства в країні була стурбована можливою причетністю глави уряду до корупції.

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