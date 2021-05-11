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Президент Болгарии распустил парламент. Досрочные выборы пройдут в июле

Новина українською → Болгария, Вторник 11 мая 2021 16:40
Президент Болгарии распустил парламент. Досрочные выборы пройдут в июле Фото: президент Болгарии Румен Радев (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Президент Болгарии Румен Радев назначил досрочные парламентские выборы на 11 июля. Он издал соответствующий указ.

Об этом сообщает болгарский канал Nova.

Другим указом глава государства распустил 45-й состав Национального собрания и назначил временное правительство.

Главой правительства стал секретарь президента по вопросам безопасности и обороны, 61-летний Стефан Янев, близкий соратник Радева. К слову, он был вице-премьером и министром обороны во временном правительстве, назначенном в 2017 году.

Радев распустил Национальное собрание после того, как в прошлом месяце общенациональные выборы привели к фрагментированному составу парламента. Законодательный орган не смог создать правительство.

Напомним, в начале апреля в стране проходило голосование на парламентских выборах, на которых многолетний премьер-министр Бойко Борисов боролся за новый четырехлетний мандат. При этом часть общества в стране была обеспокоена возможной причастностью главы правительства к коррупции.

Как писало РБК-Украина, перед парламентскими выборами в Болгарии ослабили карантин. Так, с 1 апреля в Болгарию разрешили работу ресторанов и кафе на открытом воздухе.

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