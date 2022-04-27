Президент Болгарии выступил против поставок оружия для Украины

Президент Болгарии Румен Радев выступает резко против поставок оружия для Украины. Он считает, что Софии стоит ограничиться усилиями по мирному урегулированию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGNES.
По его мнению, предоставление военной помощи Украине якобы означает прямое вовлечение Болгарии в войну против России.
"Призывы к миру угасают, а воинственная риторика и призывы к победе обостряются. Если победа означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то мы стремительно движемся в этом направлении", - отметил Радев.
Он подчеркнул, что Болгария должна участвовать в усилиях по установлению мира и скорейшему прекращению этого конфликта.
"Продление конфликта будет иметь катастрофические последствия во многих отношениях. Суверенная болгарская позиция вырабатывается в Софии, а не в Киеве, и я не думаю, что была необходимость туда ехать", - прокомментировал он визит правительственной делегации в Киев.
Напомним, ранее сообщалось, что болгарский премьер Кирилл Петков сегодня отправился с визитом в Украину, чтобы обсудить военную помощь, поскольку в правящей коалиции нет единого мнения на этот счет.
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