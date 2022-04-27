RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент Болгарії виступив проти поставок зброї для України

Фото: президент Болгарії Румен Радев (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Болгарії Румен Радев виступає різко проти поставок зброї для України. Він вважає, що Софії варто обмежитися зусиллями з мирного врегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGNES.

На його думку, надання військової допомоги Україні нібито означає пряме залучення Болгарії у війну проти Росії.

"Заклики до миру згасають, а войовнича риторика і заклики до перемоги загострюються. Якщо перемога означає самознищення і економічну ліквідацію Європи, то ми стрімко рухаємося в цьому напрямку", - зазначив Радєв.

Він підкреслив, що Болгарія має брати участь у зусиллях з встановлення миру і якнайшвидшого припинення цього конфлікту.

"Продовження конфлікту матиме катастрофічні наслідки у багатьох відношеннях. Суверенна болгарська позиція виробляється в Софії, а не в Києві, і я не думаю, що була необхідність туди їхати", - прокоментував він візит урядової делегації до Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що болгарський прем'єр Кіріл Петков сьогодні вирушив з візитом в Україну, щоб обговорити військову допомогу, оскільки в правлячій коаліції немає єдиної думки з цього приводу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БолгарияВійна Росії проти України