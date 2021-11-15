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Выборы в Болгарии выиграла новая центристская партия, выступающая против коррупции

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Болгария, Понедельник 15 ноября 2021 00:42
Выборы в Болгарии выиграла новая центристская партия, выступающая против коррупции Фото: выборы в Болгарии выиграла новая центристская партия, выступающая против коррупции (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Выборы в Болгарии выиграла новая центристская партия, выступающая против коррупции. Такие предварительные данные предоставили организаторы сразу четырех экзит-поллов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В сообщении говорится, что победа на выборах новой партии повышает шансы выхода из политического кризиса в самом бедном государстве среди членов ЕС.

Политические споры помешали оппонентам бывшего премьера Бойко Борисова построить правительство после двух предыдущих выборов в апреле и июле. Болгары устали от кризиса, который мешает экономическим перспективам страны на фоне роста случаев заболевания COVID-19.

Новая центристская партия "We Continue The Change", выступающая против взяточничества, была признана лидером, набрав около 26% голосов, как показали экзит-поллы, проведенные Alpha Research, Gallup International, Market Links и Trend. Согласно опросам, правоцентристская партия Борисова ГЕРБ занимает второе место с примерно 23-24% голосов.

Market Links сообщили, что новая партия получила поддержку 26,5%. Gallup International также заявила о том, что новая партия лидирует с 26,3%.

"Болгария вступает на новый путь", - заявил журналистам лидер центристской партии Кирил Петков, добавив, что партия осознает ответственность за создание работающего правительства.

Аналитики считают, что новая партия может скрепить коалицию при поддержке двух небольших антикоррупционных групп и социалистов. Хотя, при этом, они уже заявили, что "впереди нас ждут тяжелые переговоры".

Петков пообещал быть открытым для диалога и компромиссов, но сказал, что его партия не отступит от планов по реформированию судебной системы и борьбе с коррупцией. Он сказал, что замена главного прокурора и укрепление антикоррупционного агентства будут ключевыми вопросами на переговорах по коалиции.

На президентских выборах, также состоявшихся в воскресенье, действующий президент Румен Радев, резкий критик Борисова, получил около 50% поддержки в первом туре голосования и готовится выиграть второй тур 21 ноября.

Ранее мы писали, что в Болгарии пройдут третьи за год парламентские выборы.

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