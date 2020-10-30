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Президент Болгарии ушел на самоизоляцию

София, Пятница 30 октября 2020 08:16
Президент Болгарии ушел на самоизоляцию
Фото: Румен Радев (facebook com President bg)
Автор: РБК-Украина

Президент Болгарии Румен Радев отправился на карантин. Он это сделал после того, как коронавирус подтвердился у главы аппарата президента Димитра Стоянова.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

Стоянов отправился на самоизоляцию тремя днями ранее - 26 октября. С коллегами он общался за три дня до того, как врачи диагностировали у него COVID-19.

Также коронавирусом заболели премьер-министр страны Бойко Борисов и губернатор Центрального банка Димитр Радев.

В Болгарии с населением почти 7 млн человек COVID-19 подтвердили в 48 150 граждан страны, из них 19 695 побороли коронавирусную болезнь, а 1225 пациентов скончались.

Напомним, инфицирование президента США Дональда Трампа вызвало кратковременную панику на мировых биржах и привело к снижению цен на нефть.

Напомним, ранее ВОЗ зафиксировала антирекорд по суточному количеству новых случаев коронавируса во всем мире.

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