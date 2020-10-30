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Президент Болгарії пішов на самоізоляцію

Софія, П'ятниця 30 жовтня 2020 08:16
Президент Болгарії пішов на самоізоляцію
Фото: Румен Радев (facebook com President bg)
Автор: РБК-Україна

Президент Болгарії Румен Радев відправився на карантин. Він це зробив після того, як коронавірус підтвердився у голови апарату президента Димитра Стоянова.

Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

Стоянов відправився на самоізоляцію трьома днями раніше - 26 жовтня. З колегами він спілкувався за три дні до того, як лікарі діагностували у нього COVID-19.

Також коронавірусом захворіли прем'єр-міністр країни Бойко Борисов і губернатор Центрального банку Димитр Радев.

В Болгарії з населенням майже 7 млн осіб COVID-19 підтвердили в 48 150 громадян країни, з них 19 695 побороли коронавірусну хворобу, а 1225 пацієнтів померли.

Нагадаємо, інфікування президента США Дональда Трампа викликало короткочасну паніку на світових біржах і призвело до зниження цін на нафту.

Нагадаємо, раніше ВООЗ зафіксувала антирекорд по добовій кількості нових випадків коронавірусу у всьому світі.

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