Президент Болгарии распустил парламент. Досрочные выборы пройдут в июле

Другим указом глава государства распустил 45-й состав Национального собрания и назначил временное правительство.

Главой правительства стал секретарь президента по вопросам безопасности и обороны, 61-летний Стефан Янев, близкий соратник Радева. К слову, он был вице-премьером и министром обороны во временном правительстве, назначенном в 2017 году.

Радев распустил Национальное собрание после того, как в прошлом месяце общенациональные выборы привели к фрагментированному составу парламента. Законодательный орган не смог создать правительство.