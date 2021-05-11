Президент Болгарії розпустив парламент. Дострокові вибори відбудуться у липні

Іншим указом глава держави розпустив 45-й склад Національних зборів і призначив тимчасовий уряд.

Очільником уряду став секретар президента з питань безпеки та оборони, 61-річний Стефан Янев, близький соратник Радева. До слова, він був віце-прем'єр-міністром і міністром оборони у тимчасовому уряді, призначеному в 2017 році.

Радев розпустив Національні збори після того, як минулого місяця загальнонаціональні вибори призвели до фрагментованого складу парламенту. Законодавчий орган не зміг створити уряд.