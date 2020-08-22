Президент Беларуси о фото пострадавших митингующих: постановочные кадры

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что большинство фотографий пострадавших во время разгона протестов являются постановочными кадрами. Лукашенко говорит, что фейковыми являются 60 процентов фотографий с травмами, полученными от действий правоохранителей.

Такое заявление он сделал во время провластного митинга в белорусском Гродно.

"60% показывали синяки. 60% это постановочные кадры. Эти фейки постоянно наполняют наш эфир. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей. Держите голову на плечах, читайте интернет, смотрите государственные телеканалы и сравнивайте", - подчеркнул он.

Кроме того, действующий белорусский президент попросил граждан простить якобы "ошибки правоохранителей".

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов, на который официально одержал победу действующий президент Лукашенко.

Почти сразу же начались столкновения с силовиками, в ходе которых за несколько дней были задержаны по меньшей мере 7 тысяч человек. Задержания сопровождались чрезмерным применением силы, а задержанных пытали в изоляторах.

По данным ООН, во время протестов в Беларуси погибли четверо демонстрантов, судьба еще по меньшей мере 8 человек остается неизвестной.