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Президент Азербайджана заявил о готовности "перевернуть страницу" противостояния с Арменией

Новина українською →
Баку, Пятница 26 ноября 2021 20:08
Президент Азербайджана заявил о готовности "перевернуть страницу" противостояния с Арменией Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (flickr com worldeconomicforum)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности "перевернуть страницу" противостояния с Ереваном. Он назвал переговоры с лидерами России и Арменией Владимиром Путиным и Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху обстоятельными и искренними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на азербайджанское издание OXU.

"Азербайджан настроен "перевернуть страницу" многолетнего противостояния с Арменией и начать этап нормального взаимодействия", - сказал Алиев по итогам встречи.

Азербайджанский лидер добавил, что Баку передал Еревану более 100 армянских военнослужащих, задержанных после войны в Карабахе. При этом он уточнил, что граница между Азербайджаном и Арменией до сих пор не делимитирована.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы незамедлительно начать процесс разграничения", - уточнил Алиев, добавив, что предложил армянской стороне начать работу над мирным соглашением.

Напомним, ранее Алиев исключил возможность предоставления автономии армянам, проживающим в Нагорном Карабахе.

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