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Президент Азербайджану заявив про готовність "перегорнути сторінку" протистояння з Вірменією

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Баку, П'ятниця 26 листопада 2021 20:08
Президент Азербайджану заявив про готовність "перегорнути сторінку" протистояння з Вірменією Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (flickr com worldeconomicforum)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність "перевернути сторінку" протистояння з Єреваном. Він назвав переговори з лідерами Росії і Вірменією Володимиром Путіним і Ніколом Пашиняном по Нагірному Карабаху ґрунтовними і щирими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на азербайджанське видання OXU.

"Азербайджан налаштований" перевернути сторінку "багаторічного протистояння з Вірменією і почати етап нормальної взаємодії", - сказав Алієв за підсумками зустрічі.

Азербайджанський лідер додав, що Баку передав Єревану понад 100 вірменських військовослужбовців, затриманих після війни в Карабасі. При цьому він уточнив, що кордон між Азербайджаном і Вірменією досі не делімітований.

"Ми неодноразово заявляли, що готові негайно почати процес розмежування", - уточнив Алієв, додавши, що запропонував вірменській стороні почати роботу над мирною угодою.

Нагадаємо, раніше Алієв виключив можливість надання автономії вірменам, які проживають у Нагірному Карабасі.

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