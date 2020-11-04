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Президент Азербайджана заявил о готовности остановить войну в Карабахе

Баку, Среда 04 ноября 2020 09:15
Президент Азербайджана заявил о готовности остановить войну в Карабахе
Фото: Ильхам Алиев (facebook com LiderIlhamAliyev)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе. Для этого Армения должна вывести войска из региона.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

По его словам, чем скорее закончится война в Карабахе, тем будет лучше.

"Я неоднократно говорил… и могу еще раз повторить, что... если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств", - сказал Алиев.

Он заявил, что единственным компромиссом Еревана должно быть "полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов".

"В базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (премьер Армении Никол Пашинян - ред.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны", - добавил Алиев.

Ранее Алиев сообщал, что готов остановить боевые действия в Карабахе, если Армения выведет войска и прекратит обстрелы.

Напомним, в конце октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором запросил помощи в решении конфликта в Карабахе.

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