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Президент Азербайджана завтра посетит Украину. Запланирована встреча с Зеленским

Автор: Сергей Новиков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев завтра, 14 января, посетит Украину. У него запланирована встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что Алиев посетит Украину с рабочим визитом. Брифинг с Зеленским по итогам встречи запланирован на 13:15 по киевскому времени.

Напомним, в декабре Зеленский встречался с президентом Азербайджана в Брюсселе и попросил его присоединиться к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц в России и на оккупированных территориях.

Отметим, ранее сообщалось, что в Киеве из-за визита Алиева в некоторых районах будет временно ограничено движение всего транспорта.

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Ильхам АлиевАзербайджан