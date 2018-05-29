Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Президент Азербайджана запустил Южный газовый коридор

НовостиЭнергетика    29.05.2018 - 12:06
Фото: строительство газопровода TANAP (tanap.com)
Фото: строительство газопровода TANAP (tanap.com)

Таким образом, началось заполнение Трансанатолийского газопровода в обход России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 29 мая, дал старт работе Южного газового коридора, что предусматривает создание инфраструктуры для поставок газа в Европу. Об этом сообщает Oxu.Az.

Сообщается, что таким образом, началось заполнение Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Южном газовом коридоре.

Отметим, что 12 июня в турецком городе Ескишехер с участием президентов Азербайджана и Турции состоится официальное открытие TANAP. Отметим, первоначальная пропускная способность TANAP составит 16 млрд кубометров газа в год. Около 6 млрд кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европейский союз. 

В Турции назвали дату запуска газопровода в обход России Нападение на Найема: суд в Азербайджане отпустил Саитова под личное обязательство
Теги публикации: Ильхам Алиев, Азербайджан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top