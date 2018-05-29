Президент Азербайджана запустил Южный газовый коридор

Таким образом, началось заполнение Трансанатолийского газопровода в обход России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 29 мая, дал старт работе Южного газового коридора, что предусматривает создание инфраструктуры для поставок газа в Европу. Об этом сообщает Oxu.Az.

Сообщается, что таким образом, началось заполнение Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Южном газовом коридоре.

Отметим, что 12 июня в турецком городе Ескишехер с участием президентов Азербайджана и Турции состоится официальное открытие TANAP. Отметим, первоначальная пропускная способность TANAP составит 16 млрд кубометров газа в год. Около 6 млрд кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европейский союз.