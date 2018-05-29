Президент Азербайджану запустив Південний газовий коридор

Таким чином, почалося заповнення Трансанатолійського газопроводу в обхід Росії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у вівторок, 29 травня, дав старт роботі Південного газового коридору, що передбачає створення інфраструктури для поставок газу в Європу. Про це повідомляє Oxu.Az.

Повідомляється, що таким чином, почалося заповнення Трансанатолійського газопроводу (TANAP) в Південному газовому коридорі.

Зазначимо, що 12 червня в турецькому місті Ескішехер з участю президентів Азербайджану і Туреччини відбудеться офіційне відкриття TANAP. Зазначимо, початкова пропускна здатність TANAP складе 16 млрд кубометрів газу в рік. Близько 6 млрд кубометрів буде поставлятися в Туреччину, а решта - в Європейський союз.