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Президент Азербайджану запустив Південний газовий коридор

НовиниЕнергетика    29.05.2018 - 12:06
Фото: будівництво газопроводу TANAP (tanap.com)
Фото: будівництво газопроводу TANAP (tanap.com)

Таким чином, почалося заповнення Трансанатолійського газопроводу в обхід Росії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у вівторок, 29 травня, дав старт роботі Південного газового коридору, що передбачає створення інфраструктури для поставок газу в Європу. Про це повідомляє Oxu.Az.

Повідомляється, що таким чином, почалося заповнення Трансанатолійського газопроводу (TANAP) в Південному газовому коридорі.

Зазначимо, що 12 червня в турецькому місті Ескішехер з участю президентів Азербайджану і Туреччини відбудеться офіційне відкриття TANAP. Зазначимо, початкова пропускна здатність TANAP складе 16 млрд кубометрів газу в рік. Близько 6 млрд кубометрів буде поставлятися в Туреччину, а решта - в Європейський союз.

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Теги публікації: Ільхам Алієв, Азербайджан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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