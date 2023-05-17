Президент Австрії виступив на підтримку України щодо питання розмінування

Федеральний уряд Австрії вагається в питанні допомоги з розмінування України. Необхідно надати підтримку країні й очистити цивільні об'єкти від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президент Австрії Александера Ван дер Беллена , яку приводить Der Standard.

"Але одне має бути зрозумілим - підтримка в розмінуванні цивільних територій, таких як житлові будинки, школи, дитячі садочки або сільськогосподарські угіддя, безумовно, не суперечить австрійському нейтралітету і є справою гуманітарною", - сказав Александер Ван дер Беллен.

Президент Австрії заперечив такій позиції. За його словами, необхідно брати до уваги будь-які питання безпеки для персоналу з розмінування.

Раніше міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер відмовилася від участі в операціях з розмінування, пославшись, серед іншого, на нейтралітет Австрії.

"Я не розумію, чому федеральний уряд досі вагається в питанні розмінування України", - йдеться у заяві.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг раніше заявляв, що його країна допомагає Україні з розмінуванням територій у рамках "програми підтримки для України" від ОБСЄ.

У 2023 році Україна планує очистити 35% з 470 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, які потребують пріоритетного розмінування. Для досягнення цієї мети, державним операторам необхідно забезпечити відповідну техніку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.