Президент Австрии объявил о завершении правительственного кризиса

По словам Ван дер Беллена, он уже переговорил с Шалленбергом, а также вице-канцлером Австрии Вернером Коглером и те заверили его, что для дальнейшей совместной работы в правительстве Австрии есть устойчивый фундамент.

"Нынешний правительственный кризис окончен. Работа на пользу нашей страны может быть продолжена", - заявил президент.

Он добавил, что из-за скандала, приведшего к отставке Себастьяна Курца, доверие австрийцев к политике оказалось подорвано.